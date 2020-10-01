Собянин заявил об опасной динамике с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Так ситуацию в столице оценил мэр Сергей Собянин, соответствующее обращение опубликовано на его личном сайте.

Как заявил глава города, число госпитализаций из-за коронавируса выросло до более чем 5 тысяч человек в неделю. В сообщении также сказано, что увеличивается количество людей, которые переносят инфекцию в тяжелой форме — сейчас их более полутора тысяч человек, а доля детей среди заболевших превысила 19 процентов. Доля заболевших горожан старше 65 лет летом составляла менее 15 процентов, сейчас она выросла до 20-25 процентов.

Ранее стало известно, что Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу с 5 по 28 октября. В частности, речь идет о тех, кто старше 65 лет или страдает хроническими заболеваниями. Исключение — работники, присутствие которых критически важно для функционирования предприятия. Требование не коснется медицинских учреждений, предприятий обороны, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых стратегических отраслей.

29 сентября Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса — с 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты. В Подмосковье с 5 октября на плановые каникулы уйдут около половины школ региона. Речь идет о заведениях, где есть зараженные коронавирусом педагоги или растет число заражений среди учащихся.

За последние сутки в Москве выявили 2424 новых случая коронавируса, с начала пандемии в столице зафиксировали 295 025 случаев инфекции, 5 254 погибших и 249 861 выздоровевший. Всего в России зарегистрировано 1 185 231 случаев заражения, умерли 20 891 человек, выздоровели 964 242.