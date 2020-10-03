Пожилая российская воспитательница рассказала о работе в секс-шопе

Пожилая воспитательница из Новосибирска рассказала о том, как совмещает работу в частном детском саду и секс-шопе. Ее интервью опубликовано на портале NGS.

Женщина не стала раскрывать свое полное имя и настоящий возраст: она попросила называть ее Анной и рассказала, что ей от 50 до 60 лет. Большую часть жизни россиянка жила в городе К. в Новосибирской области, получила медицинское образование и работала в больнице, но потом занялась бизнесом. Незадолго до пенсии Анна и вовсе переехала в Новосибирск, где и устроилась работать в детский сад и секс-шоп.

При этом пожилая женщина отказывается использовать название «секс-шоп», и говорит, что предпочитает название «доктор любви». Анна рассказала, что не считает себя извращенкой из-за места работы: напротив, она говорит, что таким образом помогает людям. «Когда приходят пары, я такой кайф от этого получаю! Представляете, какой уровень доверия между ними, когда они выбирают, разговаривают, рассуждают, какие "штуки" им будут комфортны, а какие нет», — поделилась она.

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