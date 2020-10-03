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Ротшильды потребовали у Вены захваченное нацистами имущество

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Вид на Вену, Австрия
Вид на Вену, Австрия
Максим Блинов

Наследник династии Ротшильдов Джеффри Хоге снова подал в суд на правительство Вены. В новом иске говорится, что имущество семьи было захвачено нацистами в 1930-х годах, а затем его присвоили себе власти города. Поэтому семья потребовала вернуть активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

В списке захваченных активов Ротшильды указали дворец в стиле позднего барокко и психиатрическую больницу с участком площадью 300 акров. Она является одной из крупнейших в Австрии, а все активы оцениваются в 110 миллионов евро.

В 1905 году Альберт фон Ротшильд основал в Вене благотворительный фонд, с помощью которого он хотел сделать город ведущим центром по изучению психиатрии. Поэтому банкир размещал в зданиях этого фонда психиатрические лечебницы. Фонд был восстановлен после Второй мировой войны, но несколько десятилетий не работал из-за муниципальной системы здравоохранения столицы. Однако за последние несколько лет власти начали продавать некоторые основные активы, пишут журналисты.

Корреспонденты FT также пообщались с юристом Ханнесом Яролимом, представляющим интересы венских властей. Он заявил, что город подробно рассмотрит иск и представит свою правовую позицию по заявлению Хоге.

Джеффри Хоге, правнук Альберта фон Ротшильда, уже подавал иск против Вены в январе 2020 года. Тогда наследник династии обвинил столицу Австрии в «увековечивании» нацистских преступлений, после того как город продал ценное имущество фонда самому себе, к тому же по заниженной стоимости. Хоге также добавил, что правительство нелегально взяло под контроль управление фондом после войны. Однако пандемия коронавируса приостановила это дело.

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