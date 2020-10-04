Американцы назвали причину заражения Трампа коронавирусом

Более двух третей американцев считают, что президент США Дональд Трамп относился к угрозе коронавируса недостаточно серьезно — и именно в этом причина его собственного заражения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос, проведенный при участии компании Ipsos.

65 процентов опрошенных — 9 из 10 сторонников Демократической партии и 5 из 10 республиканцев — согласились с утверждением «если бы президент Трамп относился к коронавирусу серьезнее, он, возможно, не заразился бы».

При этом всего чуть больше трети участников опроса, 34 процента, сочли, что глава американского государства озвучивал всю правду о пандемии. Более половины из них, 55 процентов, считают, что он что-либо скрывал, а 11 процентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.