На акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек задержаны на акции протеста в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

Несанкционированные акции белорусской оппозиции проходили и в других городах. Несколько станций минского метро были закрыты из-за массового скопления людей.

Как сообщалось ранее, милиция начала применять против протестующих водометы. Спецсредства силовики использовали в районе Дворца спорта на проспекте Победителей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие обвиняют власти в фальсификации результата и многочисленных нарушениях демократической процедуры, а также в жестоком обращении и нарушении гражданских прав при задержании. Лукашенко неоднократно заявлял, что видит в протестах западное влияние.