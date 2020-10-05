Рост цен на жилье в Москве сочли неизбежным

Почти три четверти российских граждан полагают, что недвижимость в Москве неизбежно подорожает. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Telegram-каналом «Московские новости».

О предстоящем росте цен на жилье заявили 73 процента респондентов. Исследование показало, что лишь 12 процентов ждут падения стоимости столичных «квадратов». 15 процентов граждан сочли, что ценники в обозримом будущем не изменятся.

Ранее в октябре аналитики, напротив, предрекли Москве снижение цен на квартиры. По их мнению, повышенный спрос на столичное жилье не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения. После Нового года столичный рынок недвижимости ждет стагнация, уверены специалисты.

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