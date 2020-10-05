Лавров рассказал о готовности России работать с любым президентом США

Москва готова работать с любым избранным президентом США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

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«Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет», — отметил дипломат. Он добавил, что Москва в любом случае готова сотрудничать с любым новым лидером Штатов, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

2 октября помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о способности России и США взаимодействовать на благо своих народов. Он также отметил, что Вашингтон не будет мириться с «иностранным вмешательством в выборы». В ответ российская сторона обязалась этого не делать.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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