Близкий сподвижник Аслана Масхадова умер после этапирования в Чечню

Бывший полевой командир Салман Темирбулатов, которого называли близким сподвижником президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии (ЧРИ) Аслана Масхадова, умер. Это произошло 26 сентября, после его этапирования в Грозный из тюрьмы во Владимирской области, сообщает «Кавказ. Реалии».

По данным издания, семье Темирбулатова заявили, что их 47-летний родственник скончался от сердечной недостаточности.

Близкий друг умершего рассказал, что Темирбулатова этапировали в Чечню по требованию местного управления МВД России. Там пояснили, что осужденного необходимо перевести в республику для проведения оперативных мероприятий по делу о схроне с оружием в селе Тазен-Кала Веденского района, который ему якобы принадлежал и который обнаружили полицейские в декабре 2019 года. Сам Темирбулатов утверждал, что он никогда не был в Тазен-Кала, а Веденский район не входил в зону его ответственности, пишет «Кавказ. Реалии».

По информации газеты «Коммерсантъ», Темирбулатов был задержан в 2004 году в Хасавюрте по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении оружия и взрывчатки. На допросе он признался, что приехал в Дагестан по приказу одного из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей ЧРИ Шамиля Басаева и должен был получить от него задание. Позже Темирбулатова осудили на 20 лет.