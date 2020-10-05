Кузбасс получил новую технику для борьбы с лесными пожарами

Лесхозы Кемеровской области получили новую технику для борьбы с лесными пожарами и незаконной рубкой леса. Об этом в департаменте лесного комплекса Кузбасса сообщили ТАСС.

В 2020 году лесничества региона получили 54 единицы техники, среди которой — первый в области снегоболотоход, позволяющий в любое время года вдвое быстрее добираться в труднодоступные районы. Оснащение проводилось в рамках реализации национального проекта «Экология».

«Приобретение такой специализированной техники позволит лесникам патрулировать в условиях бездорожья, оперативно тушить лесные пожары и выявлять незаконные рубки в труднодоступной местности», — отметили в департаменте лесного комплекса региона.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».