Победитель «Евровидения-2019» выйдет замуж за лучшего друга

Нидерландский музыкант Дункан Лоуренс, победитель музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, выйдет замуж за своего лучшего друга Джордана Гарфилда из США. Об этом возлюбленные сообщили в Instagram Stories.

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«Я люблю тебя», — написал Лоуренс, приложив снимок обручального кольца на пальце своей руки.

Гарфилд в своем Instagram-аккаунте рассказал, что предложил артисту пожениться. «Я выйду замуж за доброго, умного, открытого, талантливого и прекрасного мужчину. Я также выйду замуж за своего лучшего друга», — написал он.

Лоуренс занял первое место на «Евровидении» с композицией Arcade, нарушив правило фестиваля — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.

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