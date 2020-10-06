В Госдуме захотели юридически приравнять бабушек и дедушек к родителям

В Госдуме захотели юридически приравнять бабушек и дедушек, а также других близких родственников к родителям. Таким образом, они получат право на воспитание детей и их сопровождение. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

В настоящее время по закону родителям нужно оформлять доверенность, чтобы передать воспитание ребенка его бабушке или дедушке. Согласно Семейному кодексу, старшие родственники фактически приравнивались к чужим людям и не имели права на воспитание внуков. Оформление доверенности одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы Наталья Костенко, назвала правовой коллизией. По ее словам, по закону нельзя передавать свои родительские права третьим лицам.

Если инициативу примут, бабушкам и дедушкам, сопровождающим ребенка на отдыхе, не смогут предъявить никаких претензий в случае, если ребенок не объявлен в розыск и против него не было совершено преступлений. Кроме того, подобный закон в случае смерти родителей позволит не помещать детей в спецучреждение, а сразу передавать их родственникам. Законопроект одобрили также психологи и юристы.

В декабре предыдущего года президент России Владимир Путин подписал закон о преимуществе детей из одной семьи ходить в одну школу или детский сад. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у многих родителей из-за работы не получается развозить детей по разным школам и детсадам.