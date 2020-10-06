Россиянка заболела раком после установки брекетов

Следователи проверяют информацию о том, что у россиянки нашли раковую опухоль в полости рта после установки брекетов и пластин для выравнивания зубов. Об этом сообщила ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам, в одном из новостных сюжетов федерального канала сообщили, что москвичке в частной медицинской клинике установили брекеты и пластины для выравнивания зубов. Затем ей потребовалось операционное вмешательство, у нее диагностировали раковую опухоль во рту.

Она отметила, что в результате проверки следователи дадут правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее исследователи выявили виды рака, от которых чаще всего умирают россияне. Так, выяснилось, что на протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания. За 2019 год от него скончались 50 тысяч россиян. При этом на протяжении последних шести лет самым распространенным видом онкозаболевания среди пациентов, состоявших на учете в специализированных клиниках, является рак груди.