Московская электронная школа стала еще удобнее для пользователей

В новом учебном году «Московская электронная школа» (МЭШ) стала еще удобнее для пользователей. Для учащихся и их родителей создан ряд важных обновлений в МЭШ: комплексный учебный план с расписанием занятий, описанием тем и материалов ко всем урокам доступен на год вперед. Кроме того, школьники смогут посещать занятия в формате видеоконференций и закреплять свои знания с помощью видеоуроков и проводить опыты при помощи новых виртуальных лабораторий в Библиотеке МЭШ. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Библиотека «Московской электронной школы» насчитывает более миллиона единиц контента. Конечно же, он должен приносить пользу каждому участнику образовательного процесса — ученику, его родителю и учителю. Нововведения в МЭШ, которые мы внедряем с начала учебного года, как раз позволяют использовать огромный массив материалов по максимуму. Теперь у родителей и учащихся появилась возможность в любое время видеть подробную информацию по учебному плану на год вперед: не только предметы, которые предстоит изучить в течение года, но и темы и содержание каждого урока, включая материалы к занятиям. Новый функционал доступен в мобильном приложении «Дневник МЭШ» и в обновленной web-версии Дневника», — рассказала вице-мэр.

Если ученик отсутствовал на занятии, он легко сможет получить недостающую информацию в Дневнике: материалы, прикрепленные учителем к уроку, помогут ознакомиться с темой. Учитель может прикрепить сценарии уроков, тесты для контроля знаний, дополнительные материалы и так далее.

Пользователям МЭШ стала доступна новая веб-версия «Электронного дневника» с обновленным интерфейсом, он стал более структурированным, удобным и привлекательным с точки зрения дизайна. Важнейшим преимуществом нового интерфейса является его улучшенная производительность и быстродействие.

Также «Дневник МЭШ» теперь доступен и в формате голосового общения. Это стало возможным благодаря интеграции мобильного приложения «Дневник МЭШ» с голосовым помощником «Алиса» от компании Яндекс. На сегодняшний день «Алиса» может рассказать о расписании, об оценках и о домашнем задании.

Если обучение проходит в дистанционном режиме (например, у классов, закрытых на карантин — таких в городе менее 2 процентов), родителям и школьникам больше не придется искать в чатах или в электронной почте ссылки на сторонние ресурсы для проведения онлайн-уроков. Для планирования, информирования и организации уроков используется платформа Microsoft Teams, которая встроена прямо в интерфейс МЭШ.