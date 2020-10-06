Названы города России с самыми дешевыми квартирами

По итогам третьего квартала 2020 года Магнитогорск возглавил рейтинг российских городов с населением от 300 тысяч человек, где зафиксированы самые низкие цены на готовое жилье. Список, имеющийся в распоряжении «Ленты.ру», составлен аналитиками портала «Мир квартир».

Как выяснили аналитики, в среднем квартира в Магнитогорске стоит 1,78 миллиона рублей. На втором месте рейтинга городов с дешевым вторичным жильем оказался Нижний Тагил, где этот показатель равен 1,87 миллиона рублей. Третья позиция досталась Кургану (1,94 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру). В топ-10 также попали (в порядке возрастания стоимости квартир): Волжский, Киров, Оренбург, Брянск, Смоленск, Челябинск и Ульяновск. Ценовой диапазон в указанных городах — 1,78-2,44 миллиона рублей.

Ранее, в сентябре, была названа цена самой дешевой квартиры России — 145 тысяч рублей. В такую сумму оценили 69-метровые апартаменты, расположенные в одной из пятиэтажек города Инта в Коми.

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