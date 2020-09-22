Россиян предупредили о росте цен на жилье

По итогам 2020 года цены на новостройки могут вырасти до 12-15 процентов из-за действия льготной ипотеки под 6,5 процента, предупредили «Известия» участники рынка недвижимости.

Как пояснили эксперты, рост цен на российском рынке жилья продолжается уже больше двух лет. Он обусловлен переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. Например, за 2019 год квартиры в новостройках подорожали примерно на 15 процентов.

Средняя стоимость за один квадратный метр на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тысячи рублей — это на 3 процента выше, чем месяц назад, рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. В то же время в регионах цены выросли на 5-8 процентов, добавил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

Причина стремительного роста цен — повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения. При этом в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса девелоперы сдерживали рост цен на новостройки — стагнация продолжалась с апреля по июнь. Значительное влияние на стоимость жилья оказал и отложенный спрос, который формировался во время самоизоляции.

Как пояснил Попов, увеличиваются и цены на вторичное жилье. Ожидается, что по итогам 2020 года стоимость такого жилья увеличится на 6-7 процентов. Интерес к вторичке связан с ограниченностью предложения на первичном рынке, а также со снижением средних ипотечных ставок. Повышенный спрос постепенно приводит к тому, что собственники квартир повышают цены на них.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процентов утвердили в апреле 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

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