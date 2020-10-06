В России открылась фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне»

Российская фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне» открылась в разных регионах страны. Мероприятие продлится с 5 по 10 октября. Об этом во вторник, 6 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ее организовал Молодежный парламент при Госдуме, а также региональные молодежные ведомства в рамках международного проекта «Большая История». Фотовыставку приурочили ко Дню учителя. Она пройдет в школах, в домах молодежи и музеях в разных субъектах РФ.

По словам председателя Молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, молодежи важно рассказать о подвигах педагогов во время Великой Отечественной войны. «Учителя, оставившие школьные классы, наравне с солдатами сражались на фронте. Многие так и не вернулись к своим ученикам. Кто-то продолжал работать в тылу и обучать школьников и студентов», — сказала она.

«Большая история» — международный проект, направленный на историческое воспитание и просвещение россиян. В него включены образовательные, благотворительные, общественно-политические и спортивные мероприятия.