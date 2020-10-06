Российская биатлонистка Ольга Зайцева объяснила манипуляции с допинг-пробами любовью к икре. Об этом говорится в мотивировочной части по допинговому делу спортсменки, опубликованной на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

В суде Зайцева пыталась оправдать повышенный показатель уровня соли в допинг-пробах, взятых у нее на Олимпиаде в Сочи, большим количеством соленой еды в рационе. Она заявила, что в Сочи ела икру и красную рыбу, а иногда — даже соль ложками. В CAS посчитали доводы биатлонистки неубедительными.

5 июля сообщалось, что в допинг-пробе Зайцевой была обнаружена ДНК мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она принадлежит супругу биатлонистки.

В конце 2017 года Зайцева, а также Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах и лишены серебра, завоеванного на Играх в Сочи в эстафете по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Обвинение было основано на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. Биатлонистки подали апелляцию в CAS.

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