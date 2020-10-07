Российские банки научились выживать

Российские банки, благодаря первой волне пандемии коронавируса и более ранним потрясениям, научились выживать и работать в условиях глобального кризиса. К такому выводу пришли авторы доклада рейтингового агентства АКРА, выдержки из которого приводят «Ведомости».

В документе отмечается, что в отличие от предыдущего спада 2014-15 годов, вызванного резким падением цен на нефть и ослаблением курса рубля, банковский сектор подошел к текущему кризису в хорошей форме. Во многом это связано с политикой Центробанка (ЦБ), повышающего требования и нормативы по достаточности капитала, ликвидности и созданию резервов на возможные потери по ссудам.

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В результате таких мер кредитные организации имеют запас прочности капитала: показатели большинства значительно превышают минимальный норматив в восемь процентов (отношение капитала к общему размеру активов) и при худших раскладах могут снизиться до 10 процентов.

В то же время российские банки нуждаются в определенной поддержке государства и пользуются мерами, которые им предоставил ЦБ. В частности, 86 процентов опрошенных Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) кредитных организаций использовали те или иные послабления при исчислении нормативов, а 70 процентов не стали досоздавать резервы по реструктурированным кредитам.

Другие опрошенные изданием эксперты считают, что во время второй волны коронавируса власти не станут возобновлять прежние ограничения, прибегнув к так называемой шведской модели, — отказу от запретов ради сохранения экономики. Но даже если режим самоизоляции будет вновь применен, банки смогут пережить его лучше многих других секторов, поскольку сделали правильные выводы из первой волны кризиса.