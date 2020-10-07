Ученые опровергли умение собак фокусироваться на лицах людей

Ученые доказали, что собака может любить человека, однако не любить его лицо. Исследователи опровергли умение собак фокусироваться на человеческих лицах — их внимание куда больше привлекают морды других собак, пишет журнал Journal of Neuroscience.

Специалисты провели тест с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ), в котором приняли участие 30 человек и 20 собак. Всем им поочередно показывали лица и затылки людей, а также морды и затылки собак. Выяснилось, что у людей есть определенная часть мозга, которая «зажигается» при считывании другого лица. У собак же такая область в мозгу отсутствует.

При этом и у собак, и у людей есть часть мозга, которая реагирует на появление в поле зрения представителя того же биологического вида.

Соавтор исследования Аттила Андикс, исследователь поведения животных из Университета Этвеш Лоранд в Будапеште, пояснила, что собаки могут считывать человеческие эмоции, отраженные на лице. Однако куда большее значение для них имеют жесты и голосовые сигналы.