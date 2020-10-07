В сборной России по футболу заподозрили коронавирус

Футболисты сборной России могли заболеть коронавирусом — подозрение вызывают результаты анализов защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гильерме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Оба игрока были изолированы. Симптомов COVID-19 пока не зафиксировано. Остальная команда отправлена на повторное обследование. Результаты первых тестов у них отрицательные.

8 октября в Москве российской сборной предстоит провести контрольный матч со шведами. 11 октября подопечные Станислава Черчесова будут играть с Турцией в рамках Лиги наций.

Предыдущую встречу в Лиге наций отечественные футболисты провели против команды Венгрии. Российская сборная переиграла соперников со счетом 3:2.