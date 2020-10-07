Курс турецкой лиры рекордно обвалился к доллару. В ходе торгов в среду, 7 октября, показатель достигал 7,8862 лиры за доллар. Как уточняет Reuters, падение обусловлено опасением инвесторов относительно возможного введения против Турции американских санкций, а также продолжающегося конфликта в Карабахе.

Опасения относительно американских санкций возникли после того, как Анкара перебросила купленные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в черноморскую провинцию Самсун для испытаний. В Госдепартаменте указали, что покупка ЗРК препятствует развитию американо-турецких отношений, а также сотрудничеству в рамках НАТО.

Еще один фактор падения курса лиры — очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения там начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В начале сентября президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в переброске сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где они, по его, словам, участвуют в столкновениях.

Власти Турции начали спасать нацвалюту: в сентябре Центробанк страны поднял учетную ставку — с 8,25 процента до 10,25 процента. Всего с начала года лира потеряла 23 процента стоимости, при этом инфляция по-прежнему принимает двухзначные значения. Слабость турецкой лиры оказывает влияние на валюту развивающихся стран, в том числе возможность ее краха является одним из факторов падения рубля.