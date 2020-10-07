Раскрыта опасность для астронавтов в открытом космосе

Ученые Национального института полярных исследований в Японии раскрыли вероятные источники околоземной радиации в виде высокоэнергетических электронов, которые летят со скоростью, близкой к скорости света. Они представляют потенциальную опасность для пилотируемых космических миссий и для астронавтов при выходе в открытый космос. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные, полученные датчиками на борту МКС и спутником Arase, и выяснили, что в возникновении релятивистских электронов участвуют три процесса. Во-первых, это электромагнитные ионно-циклотронные волны, которые распространяются в плазме магнитосферы Земли. Два других источника — это электростатические свистящие волны (electrostatic whistler waves) и хоровые волны со свистящей модой (whistler mode chorus waves).

Считается, что «свистящие» плазменные волны образуются при ударе молнии в землю, при этом некоторые из них покидают атмосферу и распространяются вдоль линий магнитного поля. За пределами плазмосферы звучание таких волн напоминает птичий хор. «Свистящие» и «хоровые» плазменные волны могут возбуждаться высокоэнергетическими электронами, связанными с полярным сиянием.

Ученые надеются, что результаты помогут смоделировать активность разных волн и, таким образом, спрогнозировать космическую погоду, то есть уровень геомагнитной активности, который может повлиять на людей, находящихся на околоземной орбите.