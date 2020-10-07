Сборная Украины включила в состав 45-летнего тренера перед игрой с Францией

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский включен в состав сборной Украины перед товарищеским матчем с Францией. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

45-летний Шовковский — член тренерского штаба национальной команды. Он попал в заявку из-за того, что два вратаря сборной Андрей Лунин и Юрий Паньков находятся на самоизоляции. У обоих тест на коронавирус показал положительный результат. При этом в тренерском штабе сборной отметили, что участие Шовковского в матче с французами маловероятно.

Тем не менее Шовковский остается самым опытным голкипером в расположении главного тренера украинцев Андрея Шевченко. Экс-голкипер национальной команды завершил карьеру в 2016 году.

На счету Шовковского 92 матча в составе сборной. Встреча с французами состоится в среду, 7 октября, на «Стад де Франс».