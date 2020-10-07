В штабе Тихановской спокойно восприняли объявление ее в розыск в России

В штабе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской спокойно восприняли информацию о внесении ее в базу розыска МВД России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — сообщили в пресс-службе политика.

Ранее 7 октября сообщалось о внесении Тихановской в базу розыска МВД России. Как пояснил источник «Интерфакса», это является техническим аспектом взаимодействия Белоруссии и России в рамках Союзного государства: «Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно нему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране».

6 октября Тихановская встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и заявила, что оппозиция ожидает финансовую поддержку, помощь независимым СМИ и гражданским организациям для преодоления политического кризиса в стране.

30 сентября сообщалось, что Тихановская начала формировать «теневое правительство». По ее словам, она продолжает объединение всех демократических сил для преодоления политического кризиса в Белоруссии и проведения новых президентских выборов.