В США попросили аннулировать решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Минюст США попросил Верховный суд аннулировать решение апелляционного суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне Джохару Царнаеву. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что подобным решением апелляционный суд «оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных». В заявлении минюста подчеркивается, что жертвам теракта придется снова выйти на трибуну суда, чтобы описать все ужасы.

В июле этого года апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву, оправдав его по нескольким пунктам обвинения. Тогда отмечалось, что защита не пыталась оспорить обвинения, вопрос заключался лишь в том, нужно ли выносить Царнаеву смертный приговор. До этого он был признан виновным по 30 пунктам обвинения.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



