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В США попросили аннулировать решение об отмене смертного приговора Царнаеву

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Фото: Reuters

Минюст США попросил Верховный суд аннулировать решение апелляционного суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне Джохару Царнаеву. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что подобным решением апелляционный суд «оспорил широкие полномочия окружных судов по формированию состава присяжных». В заявлении минюста подчеркивается, что жертвам теракта придется снова выйти на трибуну суда, чтобы описать все ужасы.

В июле этого года апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву, оправдав его по нескольким пунктам обвинения. Тогда отмечалось, что защита не пыталась оспорить обвинения, вопрос заключался лишь в том, нужно ли выносить Царнаеву смертный приговор. До этого он был признан виновным по 30 пунктам обвинения.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.

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