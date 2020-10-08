Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в страны СНГ вырос

Объем экспорта агропромышленного комплекса Московской области в страны СНГ за семь месяцев нынешнего года превысил 451 миллион долларов, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, Казахстан, Белоруссия, Украина, Азербайджан и Узбекистан являются ведущими импортерами пищевой продукции агропромышленного комплекса Московской области.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.