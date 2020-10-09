Министра образования Архангельской области заподозрили в педофилии

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии и изготовлении порнографических материалов. Об этом в пятницу, 9 октября, «Ленте.ру» сообщила Светлана Тарнаева, представитель регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник переписывался в социальной сети с двумя несовершеннолетними школьницами, развращая их. Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Назначены экспертизы, следователи проверяют все контакты подозреваемого в сети.

Отмечается, что чиновник задержан на 48 часов.

Он занимал пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.