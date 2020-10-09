Пострадавших в Нагорном Карабахе россиян доставили в Москву

Двух российских журналистов, пострадавших при обстреле в Нагорном Карабахе, доставили в Институт хирургии имени Вишневского в Москве. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Состояние удовлетворительное. (...) Вся необходимая помощь будет оказана», — заверил он. По данным агенства, речь идет о корреспонденте портала «Офицеры России» Левоне Арзанове и россиянине Гранте Баладьяне.

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Еще одного пострадавшего журналиста, Юрия Котенка, пока не удалось вывезти в Россию. Его состояние не позволяет осуществить транспортировку. «Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении. Пока прогнозы строить рано», — пояснил Кузнецов.

8 октября при обстреле в Нагорном Карабахе пострадали несколько российских журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что двое из них получили травмы средней тяжести, еще один в тяжелом состоянии, ему делают операцию.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.