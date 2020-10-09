Ввод военной техники в Бишкек попал на видео

Въезжающая в Бишкек военная техника попала на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале портала «Sputnik Кыргызстан».

На видео запечатлена колонна боевых машин пехоты и грузовиков с солдатами. Часть военной техники уже находится в столице Киргизии.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения. Именно в рамках него в столицу республики вводятся войска. Также указ предполагает разрешение вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать их передвижение по городу. Власти смогут запретить проведение митингов и выдворять из Бишкека нарушителей общественного порядка.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.