В Бишкеке ввели комендатский час

В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Жителям запрещено появляться на улице с 21:00 до 5:00.

Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствует деятельности комендатуры.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения. Указ предполагает разрешение вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать их передвижение по городу. Власти смогут запретить проведение митингов и выдворять из Бишкека нарушителей общественного порядка.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты жителей. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.