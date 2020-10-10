Онищенко объяснил критику жестких ограничений из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему считает недопустимым возвращение жестких ограничений из-за коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Так, когда ограничительные меры вводились весной, у России не было опыта как лечения, так и профилактики заболевания. «Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть — это средства специфической профилактики, то есть, вакцина. И, самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить», — объяснил он.

Кроме того, в настоящее время выработаны эпидемиологические правила: люди выполняет все необременительные рекомендации. Депутат добавил, что пандемии коронавируса придет конец, когда граждане получат вакцину от COVID-19 и выработают популяционный иммунитет. «И пусть она, эта проклятая инфекция, живет себе своей жизнью, а мы будем идти вперед. Будете паниковать — вас и маска не спасет!» — заверил академик РАН.

По словам Онищенко, ограничительные меры привели к росту смертности населения от опосредованных коронавирусом болезней из-за гиподинамии, хронического и психического стресса. Он также раскритиковал блокировку социальных проездных карт, отметив, что отношения власти и граждан должны быть партнерскими.

Ранее Онищенко выступил против возвращения жестких ограничений из-за коронавируса. Такой сценарий может повлечь за собой как экономические, так и медицинские последствия.

За последние сутки в России снова зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом. За день до этого было выявлено 12 126 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 285 084 случая коронавируса в 85 регионах, из них 1 016 202 человека выздоровели, 22 454 — умерли.

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