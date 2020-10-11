Силовики полностью зачистили от протестующих центр Минска

Белорусские силовики полностью зачистили центральные районы Минска от протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, разблокировано движение по улице Немига, протестующие группируются по несколько десятков человек на прилегающих к ней улицах.

Ранее 11 октября сообщалось, что в центре Минска начались столкновения силовиков с демонстрантами. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы. ОМОН проводит жесткие задержания демонстрантов возле стелы «Минск — город герой».

В Белоруссии более двух месяцев проходят массовые протесты. Участники акции требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов главы государства, освобождения участников оппозиционных акций, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над демонстрантами.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.