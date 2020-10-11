В Калининградской области 47-летний пьяный россиянин поцеловал незнакомого ребенка на улице и попал на видео. Ролик в воскресенье, 11 октября, в своем Telegram-канале публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что две маленькие девочки стоят во дворе гимназии и о чем-то разговаривают. Взрослых рядом нет. В какой-то момент рядом с ними появляется пошатывающийся местный житель. Мужчина хватает одну из школьниц и целует в губы, после чего уходит. Ребенок с отвращением вытирается рукавом.

О случившемся стало известно директору учебного заведения, с записью с камеры видеонаблюдения она обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали. Выяснилось, что он был дважды судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и нарушение правил дорожного движения. Свой поступок он не отрицал, но объяснить его мотив не смог. В Следственном комитете России решается вопрос о возбуждении уголовного дела.