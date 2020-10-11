Надаль выиграл 20-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Результаты доступны на сайте турнира.
Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5 в пользу 34-летнего Надаля.
Испанец принял участие в финале Roland Garros в 13-й раз, установив рекорд по количеству выходов в финал одного турнира серии «Большого шлема». До этого достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру, который 12 раз играл в финале Уимблдона. Также на счету испанца 20 побед на турнирах серии «Большого шлема», и он повторил рекорд Федерера.