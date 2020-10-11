Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео

Погоня вооруженных автоматами силовиков за протестующими в Минске и их последующее задержание попали на видео. Ролик в воскресенье, 11 октября, в своем Telegram-канале публикует издание TUT.BY

На кадрах, по данным издания сделанных на улице Зыбицкой, люди в форме подбегают к набережной, окружая, разбегающихся протестующих. Одному из граждан угрожают оружием, другой получает прикладом в лицо, видно, что один молодой человек в сером балахоне успевает сбежать от силовиков. Еще одного из задержанных валят на землю.

Ранее 11 октября сообщалось, что в центре Минска начались столкновения силовиков с демонстрантами. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы. ОМОН проводит жесткие задержания демонстрантов возле стелы «Минск — город герой».

В Белоруссии более двух месяцев проходят массовые протесты. Участники акции требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых и честных выборов главы государства, освобождения участников оппозиционных акций, привлечения к ответственности силовиков, виновных в насилии над демонстрантами.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться