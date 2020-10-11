В Белоруссии задержали более 100 протестующих

В Белоруссии задержали более 100 участников протестных акций в воскресенье, 11 октября. Список опубликовал правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний проходит в Минске, также в перечне городов указаны Брест, Витебск, Гродно, Могилев и другие. Среди задержанных есть журналисты, некоторых из них отпустили.

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Ранее сообщалось, что белорусские силовики полностью зачистили центральные районы Минска от демонстрантов. Участников оппозиционной акции в белорусской столице разгоняли с помощью светошумовых гранат и водометов. Известно о задержании корреспондентов ТАСС и белорусских журналистов.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые два месяца проходят по всей стране.