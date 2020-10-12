Самый крупный розовый бриллиант из России продадут за 38 миллионов долларов

Самый крупный в мире розовый бриллиант российского происхождения продадут на аукционе за 38 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Обработанный розовый алмаз весом 14,83 карата, который был добыт в июле 2017 года компанией «Алроса», выставят на торги в аукционном доме Sotheby’s в Женеве. Торги состоятся 11 ноября. По оценкам экспертов, драгоценный камень уйдет с молотка за 23-38 миллионов долларов.
Отмечается, что алмаз, обнаруженный в месторождении Эбелях рядом с одноименным селом в России, был назван «Нижинский» в честь русского танцовщика Вацлава Нижинского. После огранки он получил название известного во всем мире балета хореографа Михаила Фокина «Видение Розы».
По словам главы ювелирного отдела аукционного дома Sotheby’s Гари Шулера (Gary Schuler), только один процент от общего числа добытых в мире розовых бриллиантов весит больше 10 каратов. Специалист подчеркнул, что они редко встречаются в природе, и добавил, что в последнее время на упомянутые драгоценные камни появился устойчивый спрос у богатый людей.
В октябре бикини первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике «Доктор Ноу», выставили на продажу. Предполагается, что купальник цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие, уйдет с молотка за полмиллиона долларов.