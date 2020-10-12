Самый крупный розовый бриллиант из России продадут за 38 миллионов долларов

Самый крупный в мире розовый бриллиант российского происхождения продадут на аукционе за 38 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Обработанный розовый алмаз весом 14,83 карата, который был добыт в июле 2017 года компанией «Алроса», выставят на торги в аукционном доме Sotheby’s в Женеве. Торги состоятся 11 ноября. По оценкам экспертов, драгоценный камень уйдет с молотка за 23-38 миллионов долларов.

Отмечается, что алмаз, обнаруженный в месторождении Эбелях рядом с одноименным селом в России, был назван «Нижинский» в честь русского танцовщика Вацлава Нижинского. После огранки он получил название известного во всем мире балета хореографа Михаила Фокина «Видение Розы».

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По словам главы ювелирного отдела аукционного дома Sotheby’s Гари Шулера (Gary Schuler), только один процент от общего числа добытых в мире розовых бриллиантов весит больше 10 каратов. Специалист подчеркнул, что они редко встречаются в природе, и добавил, что в последнее время на упомянутые драгоценные камни появился устойчивый спрос у богатый людей.

В октябре бикини первой «девушки Бонда», швейцарской актрисы Урсулы Андресс, в котором она сыграла в приключенческом боевике «Доктор Ноу», выставили на продажу. Предполагается, что купальник цвета слоновой кости с широким поясом, на котором закреплены ножны и само оружие, уйдет с молотка за полмиллиона долларов.