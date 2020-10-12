В России станет доступным интернет-голосование за проекты по благоустройству

Обсуждение и выбор проектов по благоустройству станут доступны во всех населенных пунктах России, где есть интернет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Подписано постановление правительства, которое дает возможность каждому гражданину нашей страны активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Он пояснил, что раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах.

Глава кабмина также напомнил, что данная тема обсуждалась во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов. «От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в этой сфере свое мнение мог высказать каждый житель и [чтобы он] был услышан всеми», — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что органы местного самоуправления будут обязаны размещать в интернете информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, а также ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.