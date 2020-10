«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, прошлась по улицам в откровенном образе. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

24-летнюю Дженнер и ее подругу, модель Хейли Бибер, засняли во время шоппинга в Санта-Монике, Лос-Анжелес. Так, звезда вышла на публику в наряде белого цвета, который состоял из просвечивающего ее грудь кроп-топа, джинсов на высокой талии и туфель на каблуке. Свой наряд она дополнила небольшой сумкой и защитной маской телесного цвета.

В то же время жена певца Джастина Бибера попала в кадр в трикотажном бежевом топе-бралете, кардигане такой же расцветки, синих джинсах и оранжевых босоножках. На ней была защитная маска черного цвета.

В сентябре Кендалл Дженнер показала фото в нижнем белье и порадовала фанатов. На размещенном кадре она снимает себя в зеркало, стоя в ванной комнате. Супермодель была одета в комплект белого цвета с цветочным принтом американского бренда Are You Am I стоимостью 145 долларов (11 310 рублей).