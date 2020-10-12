Свердловские фермеры получили миллионные гранты на развитие хозяйства

В Свердловской области фермеры получили гранты на сумму до 6 миллионов рублей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Грант "Агростартап", а это сумма до шести миллионов рублей, на развитие крестьянского фермерского хозяйства получат десять фермеров<…> В рамках гранта "Агростартап" для разведения крупного рогатого скота выделяется до шести миллионов рублей, для иных видов деятельности — до четырех миллионов рублей», — указано в сообщении.

Однако уточняется, что средства выделены при условии софинансирования: до 90 процентов от необходимой суммы предоставляет министерство агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области, и не менее 10 процентов фермер должен внести сам.

Ранее сообщалось, что аграрии в Приморском крае получили гранты «Агростартап» на расширение производства. Государственная поддержка позволит выращивать начинающим аграриям клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.