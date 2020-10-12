Вор в законе Роланд Кутаисский умер в больнице после грязной инъекции

В городской больнице Санкт-Петербурга скончался вор в законе Роланд Чикваидзе, известный в криминальных кругах как Роланд Кутаисский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, причиной смерти Чикваидзе стало заражение крови после грязной инъекции. 65-летнего вора в законе доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Роланд Кутаисский известен как ближайший сторонник вора в законе Серго Кутателадзе (Байко), одного из основателей кутаисского воровского клана. В 1999 году Роланд расстрелял авторитета Дато Себискверадзе, с которым конфликтовал Байко. Себискверадзе выжил, но остался инвалидом.

При этом, как уточняет агентство, Роланд Чикваидзе был судим лишь один раз — на пять лет за кражу в 70-х годах.

Ранее сообщалось, что два противника главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова скончались за неделю. 30 сентября в Греции от коронавируса умер 58-летний грузинский вор в законе Эмзар Джапаридзе (Кватия). 25 сентября в Омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России был найден мертвым Кахабер Парпалия (Каха Гальский) — бывший держатель российского воровского общака.

Надир Салифов «люто ненавидел» и Джапаридзе, и Парпалию. Сам Салифов погиб 19 августа — его расстреляли в турецком ресторане.