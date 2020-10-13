В Нагорном Карабахе начали формировать добровольческие отряды

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян побывал в районном центре Аскерана и обсудил с местными властями вопросы участия ополченцев в боевых действиях.

Арутюнян отметил, что во всех районах НКР начали формировать отряды ополченцев.

«В ближайшие часы и дни Армия обороны пополнится гражданами, обладающими знаниями, опытом участия в войне и воинской службы. Их участие, я убежден, в существенной степени повысит эффективность действий наших войск на поле боя», — заявил он.

Ранее Арутюнян подписал закон о внесении изменений в закон «Об обороне» и ввел в него понятие «ополчение». Поправками были определены цели, структура, порядок формирования, подготовки и участия ополченцев в боевых действиях.

В 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на НКР.