Грузия прокомментировала обвинения в содействии военной помощи Баку и Еревану

Распространяемые в соцсетях сообщения с обвинениями в адрес Грузии в использовании ее воздушного пространства для отправки грузов военного характера в Армению и Азербайджан являются ложными. Об этом заявил замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что власти страны приостановили транзит грузов в указанные республики с момента эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

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Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все полеты, которые осуществляются в пределах воздушного пространства Грузии, носят исключительно гуманитарный и гражданский характер. Все рейсы, которые попадают в эту категорию, отвечают стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), добавил он. «В случае выявления нарушения и наличия твердых доказательств со стороны Грузии будет соответствующее реагирование, и нарушитель будет отвечать в соответствии с международным правом, в том числе перед Международной организацией гражданской авиации», — прокомментировал Дарсалия.

В соцсетях ранее начали появляться публикации, в которых утверждается, что Армения и Азербайджан получают поставки через грузинское воздушное пространство. Так, в Telegram-канале Re:public of Artsakh Грузию уличили в том, что благодаря ее содействию Баку получает грузы из Турции.

После эскалации конфликта, новый виток которого произошел в конце сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси придерживается нейтралитета в отношении Армении и Азербайджана. Она также предложила республикам обсудить конфликт на грузинской территории. По данным ТАСС, 3 октября правительство страны приостановило выдачу разрешений Еревану и Баку на перевозку грузов военного назначения через ее территорию.