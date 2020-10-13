Азербайджанские военные бросили в бой захваченные в Карабахе танки

Азербайджанские военные захватили принадлежавшую армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) бронетехнику, перекрасили ее и снова бросили в бой. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, в частности, речь идет о танках Т-72, а также БМП-2, которые оказались в руках Вооруженных сил Азербайджана. На появившихся в сети кадрах видно, что азербайджанские военные перекрасили машины в другой цвет и замазали краской нанесенный на них флаг НКР. После этого техника снова была задействована в сражениях, но уже на стороне Баку.

В начале октября Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении десяти армянских танков и другой военной техники. По информации азербайджанской стороны, помимо танков были уничтожены шесть гаубиц Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 30 единиц автомобильной техники.

В 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на НКР.