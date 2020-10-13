Молодежная сборная России по футболу вышла на Евро впервые за восемь лет

Молодежная сборная России по футболу на выезде обыграла Латвию в заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. У хозяев отличился Кристерс Лусинс.

Победа позволила сборной России набрать 23 очка и выиграть группу под номером 5, став недосягаемой для имеющей в активе на семь очков меньше Польши. Благодаря первому месту команда Михаила Галактионова напрямую квалифицировалась в финальную часть Евро после восьмилетнего перерыва.

Турнир пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Венгрии и Словении. Россия выступит в финальной части молодежного чемпионата Европы в четвертый раз в истории.