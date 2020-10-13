Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Сборная Украины на своем поле обыграла Испанию в матче Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 октября, в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 78-й минуте игры забил полузащитник украинской команды Виктор Цыганков.

Победа позволила сборной Украины довести количество набранных очков до шести. Команда находится на третьем месте в группе под номером 4 дивизиона А. В активе испанцев на одно очко больше, сборная возглавляет квартет.

Шесть дней назад сборная Украины на выезде встречалась в товарищеском матче с действующими чемпионами мира — французами. Команда Андрея Шевченко потерпела рекордное для себя поражение со счетом 1:7.