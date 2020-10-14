«Уралвагонзавод» собрался судиться из-за ненужных вагонов

Крупнейший российский производитель грузовых вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) собрался судиться с изданием РБК из-за публикации, посвященной отсутствию заказов на продукцию предприятия в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
«Готовится иск в суд о признании сведений не соответствующими действительности и защите деловой репутации, а также о взыскании убытков, размер которых будет определен на момент подачи искового заявления», — говорится в сообщении.
14 октября РБК со ссылкой на источники на рынке сообщило об отсутствии заказов на вагоны УВЗ в 2021 году. Рынок в настоящий момент переполнен и не нуждается в новых поставках, писало издание.
УВЗ отреагировал на публикацию, назвав изложенные в ней сведения не соответствующими действительности. Предприятие утверждает, что имеет несколько соглашений на поставку, рассчитанных на 2021 год, в том числе от Федеральной грузовой компании. Публикация же может негативно сказаться не только на производстве гражданской продукции, но и на исполнении гособоронзаказа, отметили в пресс-службе УВЗ.