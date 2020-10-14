Светлана Лобода оказалась в больнице

Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице в Москве. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

Исполнительнице потребовались обследование и МРТ, так как она повредила копчик. «Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз», — пояснила артистка.

Она поблагодарила всех поклонников за беспокойство. «Так, мои хорошие, все хорошо, сегодня уже буду прыгать», — написала Лобода.

В августе певица выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaoh песню Boom boom. По сюжету клипа, автором идеи которого стал шоумен и телеведущий Александр Гудков, Светлана Лобода в компании с Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Лолитой Милявской и другими знаменитостями принимает участие в конкурсе красоты, где в качестве членов жюри выступают мужчины. В клипе высмеиваются современные мужчины, часто оценивающие женщин только по внешним данным. Сама Лобода на своей странице в Instagram назвала свое новое творение вызовом обществу «с его псевдоморалью».