Учительница похудела на 102 килограмма и осталась с 13 килограммами лишней кожи

Учительница из английского города Бромли, Лондон, похудевшая на 102 килограмма, осталась с 13 килограммами свисающей кожи. Ее историю опубликовала газета Daily Mail.

38-летняя мать троих детей Сью Драмми (Sue Drummie) набрала лишний вес, когда в 17 лет забеременела сыном Диллоном. «Я ела за девятерых; в результате я поправилась на 51 килограмм и стала весить 146 килограммов», — вспоминает она. На тот момент мать-одиночка не следила за своим питанием и часто ела пасту и фастфуд.

Когда Диллону было полтора года, Драмми познакомилась со своим будущим мужем Майком. При второй беременности ее вес увеличился до 172 килограммов. «Я была любительницей выпить. Большинство калорий я получала из вина и снеков», — призналась она.

Несмотря на ожирение, она не страдала от проблем со здоровьем. К похудению ее подтолкнуло унижение, которое она испытала во время похода в ресторан. «Управляющий ресторана попытался заменить мне стул, утверждая, что я слишком жирная для нормального стула», — вспоминает она.

После этого британка присоединилась к программе похудения, начала регулярно бегать и за год сбросила 64 килограмма. Однако в 2014 году она повредила правую ногу, забросила спорт и вернулась к прежнему весу. «Когда я начала еще больше пить, мне пришлось признать, что я страдаю алкоголизмом», — говорит Драмми.

Наконец она решила бросить пить, и ее вес перестал расти. «Но похудению это не способствовало», — уточнила Драмми. Британка записалась на процедуру по уменьшению объема желудка, начала умеренно питаться и снова занялась спортом: она регулярно плавала и тренировалась с друзьями. В апреле прошлого года ее прооперировали.

Теперь британка восемь раз в неделю занимается спортом и придерживается низкоуглеводной диеты. «Я ем маленькими порциями. Для меня еда теперь скорее топливо, чем удовольствие, — утверждает она. — Я действительно чувствую себя здоровой; тренировки положительно влияют на мое психическое состояние».

Драмми собирает на краудфандинговом сервисе 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей) на удаление обвисшей кожи, которое запланировано на октябрь 2021 года. «Моя главная цель — обрести абсолютную уверенность в себе. И тогда я окажусь там, где я хочу быть», — поделилась она.