Престижный украинский квартал показали с высоты птичьего полета

Престижный украинский жилой квартал «Комфорт Таун» показали с высоты птичьего полета. Он находится в Киеве на левом берегу Днепра. Видеозапись, на которой видно комплекс, опубликовали в аккаунте турецкого телеканала TRT в соцсети Twitter.

Район состоит из 25 домов разной высоты, самый высокий из которых имеет 16 этажей, а самый низкий — шесть. Каждое здание выкрашено в определенный цвет радуги — розовый, голубой, зеленый, оранжевый или желтый. Авторы проекта KUDAKYIV, отметили, что из-за яркого дизайна место стало вызывать ассоциацию с набережной Амстердама в Нидерландах. В 2019 году «Комфорт Таун» вошел в список финалистов премии World Architecture Festival. В конкурсе он участвовал наравне с проектами архитектурных бюро из США, Франции, Швеции, Дании и других стран.

Ярким дизайном дома в январе 2020 года отличился житель города Нейплс в американском штате Флорида. Он раскрасил крышу своего дома оранжевым и розовым цветами, а стену облил желто-зеленым цветом. Американец также изменил дизайн своего фургона и нарисовал на нем радугу. Однако соседи не оценили такой творческий порыв. Они обеспокоились психическим здоровьем художника и подали на него в суд.

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